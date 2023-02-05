Ankaralı kar sefaleti yaşarken Mansur Yavaş erik dalı oynadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 il için kar yağışı uyarından bulunmuştu. Ankara'da son 3 gündür yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen ABB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in çocuğunun düğününe katıldı. Ankaralılar yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollarda mahsur kalırken, Yavaş'ın sahneye çıkarak "Erik Dalı" oynaması ve Meral Akşener'in bu duruma alkış tutması şaşırttı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

Kar yağışı Başkentte çileye dönüşürken, kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiş, sürücüler buzlanma nedeniyle güçlükle ilerlemişti. Ankara Çankaya'daki bazı caddelerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi bulmuş, birçok otomobil yolda kalırken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

KAR KÜREME ARAÇLARININ ETKİLİ ÇALIŞMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sosyal medya üzerinden uyarılara rağmen tedbir amaçlı kar temizleme araçlarının hazır edilmediğini savunan vatandaşlar, kar yağışının ardından belediyeye ait kar küreme araçlarının kapanan yollarda etkili çalışmamasından şikayet etmişti.