Bakan Varank, Avrupa’nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisini gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan ASPİLSAN Enerji'nin 1,5 milyar lira yatırımla kurduğu, Avrupa'nın ve ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Enerji endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Bakan Varank, "Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" dedi.

Lityum pil üretim hatlarında incelemelerde bulunan Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile tesis yetkilileri eşlik etti.

TÜRKİYE PİLDE ÖNEMLİ OYUNCU OLACAK

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Varank, şunları söyledi: "Enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla birlikte enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. İşte lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Biz Türkiye'de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. ASPİLSAN'ın bu yatırımını da teşviklerimiz ile desteklemiştik.

Türkiye'nin otomobili TOGG, Farasis ile beraber Türkiye'de otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadı. Yine global Ford firması, Türkiye'de bir pil yatırımı yapacağını açıkladı. Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye'de yatırımlar yapıyorlar. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye'yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz" dedi.

GÜNDE 24 BİN PİL ÜRETİLİYOR

ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri7deki fabrikasında günde 24 bin adet pil üretilidğini belirten Bakan Varank; "Burası teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis. Teknolojiyi Kore'deki ortaklarıyla beraber geliştirdiler ve şu anda burada üretim yapıyorlar. 18.650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe arttırıyorlar. Tek vardiyadan 2 vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye'yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

HAM MADDE TÜRKİYE'DEN

Pillerde kullanılan ham maddenin Türkiye'den olduğunu belirten Bakan Varank; "Bunun içerisinde kullanılan ham maddelerin birçoğu maden olarak şu anda ülkemizde de bulunuyor. Bu madenlerin çıkarılması ve burada saflaştırma teknolojilerinin kullanılmasıyla beraber de aslında bu pilleri teknolojisini de kendimizin geliştirdiği, ham maddesini de kendimizin geliştirip ürettiği bir hale önümüzdeki dönemde getirebileceğiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. İnşallah önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de ASPİLSAN'ın farklı kabiliyetlerde farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK BATARYA ÜRETİCİSİ

Havacılık ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji'nin Avrupa'da lityum iyon şarj edilebilir 18650 silindirik pillerin seri üretimini yapan ilk firma olduğunu belirten Bakan Varank; "Türkiye'nin ilk ve tek Ni-Cd kimyasında uçak/helikopter batarya sistemlerini de üreten ASPİLSAN, Türkiye'nin en büyük batarya üreticisi konumunda. ASPİLSAN 273 personel ile çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılında 44,8 milyon dolar ciro ve 13,2 milyon dolar ihracat hedefleyen şirketin, 2002 yılında Ar-Ge'ye cirosunun yüzde 19'unu ayırdı. Proje bazlı teşviklerden bugüne kadar 163 milyon lira faydalanan ASPİLSAN, önümüzdeki süreçte prizmatik tipte, Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasında, 3.2 V geriliminde ve 100 Ah kapasitede hücre üretimini hedefliyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇTI

ASPİLSAN'ın yeni yatırımı olan Li-iyon Silindirik Pil Üretim tesisinin temeli, Ekim 2020'de Mimarsinan OSB'de atıldı. Tesis Ocak 2022'de faaliyete geçti. Türkiye'nin ve bölgenin ilk lityum iyon pilinin seri üretimine Haziran 2022 sonunda başlandı. Tesisin resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de katıldığı Toplu Açılış Töreni ile Temmuz 2022'de gerçekleştirildi. Üretimine başlanan lityum iyon pillerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ASPİLSAN'a yani Türkiye'ye ait. Tesiste üretilen piller, eksi 30 derecede çalışabiliyor. Kimyasında Nikelce zengin Lityum Nikel Mangan Kobalt Oksit bulunan piller, şarj edilebilir olma özelliği taşıyor. Üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayisinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde kullanılabiliyor. Silindirik piller sivil alanda da kendisine yer buluyor. Elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan elektrikli araçlara kadar birçok alanda silindirik piller kullanılıyor.