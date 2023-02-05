CHP, bugün İstanbul'da üye katılım töreni gerçekleştirdi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise düzenlenen programın tüm giderlerinin İBB tarafından karşılandığını açıkladı.

CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış

"A'DAN Z'YE BÜTÜM İMKANLAR SAĞLANDI"

Canan Kaftancıoğlu, "Bu törenin A'dan Z'ye bütün imkanlarının sağlanması konusunda katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve emek veren arkadaşlarımıza başkanımız şahsında teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.