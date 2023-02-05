Haberler Gündem Haberleri CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış
Giriş Tarihi: 5.2.2023 18:49 Son Güncelleme: 5.2.2023 18:50

CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış

Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesinden yaptığı harcamalara bir yenisi daha eklendi. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninin tüm harcamalarının İBB tarafından karşılandığını açıkladı.

CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış

CHP, bugün İstanbul'da üye katılım töreni gerçekleştirdi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise düzenlenen programın tüm giderlerinin İBB tarafından karşılandığını açıkladı.

CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış

"A'DAN Z'YE BÜTÜM İMKANLAR SAĞLANDI"

Canan Kaftancıoğlu, "Bu törenin A'dan Z'ye bütün imkanlarının sağlanması konusunda katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve emek veren arkadaşlarımıza başkanımız şahsında teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada vatandaşlar İstanbullunun parasının CHP organizasyonu için harcanmasına tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP organizasyonuna İBB sponsorluğu: Belediye kaynakları o tören için kullanılmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA