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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:44

FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

AA
FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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