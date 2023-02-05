İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 15 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden iletilen bilgiler doğrultusunda bir çok adrese operasyon düzenledi. 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılarının bulunduğu fakat başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir tehditlerinin tespit edilemediği ifade edildi. 15 şüpheli tutuklandı.