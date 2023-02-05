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Giriş Tarihi: 5.2.2023

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na şahsi ikbal göndermesi

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir canlı yayında, "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine göndermede bulunan Karakış, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı" dedi.
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İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na şahsi ikbal göndermesi
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