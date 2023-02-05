Otobüsler ölüm saçıyor

Bahçelievler'deki otobüs kazasının ardından gözler toplu taşıma araçlarına çevrildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. İstanbul Bahçelievler'de önceki gün İETT otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hikmet Kaya, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Ardıç köyünde toprağa verildi.Diğer taraftan İETT şoförünün hâkimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Sefer B.'nin, ifadesinde uyuduğu iddialarını reddedip, "tansiyon nedeniyle gözlerinin karardığını" ileri sürdüğü öğrenildi.Özulaş Toplutaşım A.Ş Başkanı Sedat Şahin, İBB'nin yeni yönetimiyle birlikte 6 ayda bir periyodik olarak verilmesi gereken psikolojik, mesleki, teknik ve ileri sürüş teknik eğitimlerinin verilmediği, kendi düzenledikleri seminerle sertifika verip şoför seçtiklerini belirtti.Şahin şu ifadeleri kullandı:"İBB, aylık bakım ve onarım masrafları için 48 bin 100 TL'ye ihale etti. Ancak özel halk otobüslerine aynı iş için aylık 6 bin lira ödüyor. Bugün bir otobüsün sadece rutin yağ, fren-balata kontrolü 25 bin tutuyor. Bir şanzıman indirse 300 bin lira... İşletmecilerin hemen hepsi tamirciye 100-150 bin lira borçlu. Tamirciler de para alamadığı için artık bakım yapmıyor. Böylece otobüsler ağır bakıma giremiyor, erteleniyor. Dolayısıyla kazalar da kaçınılmaz oluyor. Şu anda bu insanların İBB'den 450 bin liradan fazla alacak hakedişi bulunuyor. İBB 3-4 ay geriden ödeme yapıyor."Bu arada İBB'nin otobüs işletmecilerine aylardır geciktirdiği ödemenin bir kısmını 3 gün önce yaptığı öğrenildi.