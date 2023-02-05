Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 6.2.2023 00:23

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.

AA
Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA