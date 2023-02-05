Sağlık Bakanı Koca’dan İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.
Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı TEYAKKUZDAYIZ. Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 ACİL ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 Ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/6jgpbEK8DT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2023