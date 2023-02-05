SON DAKİKA | Aydın’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Aydın'dayız. Muhteşem bir açılış törenimiz oldu. Ardından Nazilli'ye geçtik. Nazilli de muhteşem bir miting yaptık. Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Biz bunlara demokrasi dersini 14 Mayıs'ta vereceğiz.

Türkiye'nin aydınlık yarınları bizimdir. 2023'te bizimdir. Fatih'in İstanbul'un fethi gibi 2053'te bizimdir. Sultan Alparslan'ın fethi gibi 2071'de bizimdir.

Bu salonda Yeter söz de gelecek de karar da milletindir diyecek bir gençlik görüyorum.

Karşında batılı efendilerinden aferin alabilmek için kırk takla atan mandacılara özgüven dersi verecek cesaret abidesi bir gençlik görüyorum.

CUMHUR İTTİFAKI 14 MAYIS'TA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz.

Göreve geldiğimizde üniversite harçları gençlerin en büyük sorunuydu. Çözdük. Gençler bu harçları kaldıran iktidar CHP iktidarı dğeil AK Parti iktidarıdır.

Toplam yurt sayımızı 800'e çıkardık. Ellerinde belediyeler var kaç tane yurt yapmışlar.

3.3 milyon gencimizin 27 milyar TL'lik borcunu sildik.