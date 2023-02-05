Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Depremden acı haber! Osmaniye Valisi duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.2.2023 05:56 Son Güncelleme: 6.2.2023 06:01

SON DAKİKA | Depremden acı haber! Osmaniye Valisi duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ilde hissedildi. Sarsıntının etkili olduğu Osmaniye'den acı haber geldi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Depremden acı haber! Osmaniye Valisi duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

OSMANİYE VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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SON DAKİKA | Depremden acı haber! Osmaniye Valisi duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
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