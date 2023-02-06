Gaziantep Valisi: 657 ihbar aldık, 531 göçük meydana geldi

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.