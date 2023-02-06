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Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:46

Gaziantep Valisi: 657 ihbar aldık, 531 göçük meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep Valisi: 657 ihbar aldık, 531 göçük meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.

Gül, yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır." diye konuştu.

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Gaziantep Valisi: 657 ihbar aldık, 531 göçük meydana geldi
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