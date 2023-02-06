AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm birimlerimiz seferberlik halinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,4'lük depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YETKİLİ BİRİMLERİN AÇIKLAMALARINA GÖRE HAREKET EDİLMELİ"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.