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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:37 Son Güncelleme: 6.2.2023 07:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm birimlerimiz seferberlik halinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından yaptığı açıklamada devletin tüm birimlerinin enkaz atlındaki vatandaşlar için seferberlik halinde olduğunu söyledi.

DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm birimlerimiz seferberlik halinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,4'lük depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YETKİLİ BİRİMLERİN AÇIKLAMALARINA GÖRE HAREKET EDİLMELİ"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tüm birimlerimiz seferberlik halinde
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