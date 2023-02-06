Bakan Bozdağ: Devletimiz tüm illerde seferber olmuştur

"DİYARBAKIR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ÇOK FAZLA"

Dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde çıkarmak. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın sağduyulu olması gerekiyor. Trafik yoğunluğu Diyarbakır'da çok fazla. Provokatif paylaşım yapanlar var. Bunlarla ilgili harekete geçilmiştir. Bütün vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamalarına itibar etmeli.

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"TOPLAM 7 BİNADA ÇÖKME VAR"

Diyarbarkı merkezde Bağlar ve Yenişehir'de hasar var, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, 2'si Yenişehir ilçesinde. Şu ana kadar hastaneye kaldırılan 473… Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var. Çoğunun durumu iyi. Tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.