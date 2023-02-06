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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:32 Son Güncelleme: 6.2.2023 07:39

Bakan Kurum: Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum: "Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Kurum: Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum: Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik
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