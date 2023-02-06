Bakan Muş, Kilis’te incelemelerde bulundu: 13 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu. Kurulan çadırları, 1. Hudut Alayı ve hastanedeki yaralıları ziyaret eden Bakan Muş, Kilis'in diğer illere göre depremden daha az etkilendiğini belirtti.