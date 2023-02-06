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Giriş Tarihi: 6.2.2023 19:53

Bakan Muş, Kilis'te incelemelerde bulundu: 13 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu. 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 244 kişinin de yaralandığını açıklayan Bakan Muş, "80 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor, geri kalanlar taburcu edildi" dedi.

İHA
Bakan Muş, Kilis’te incelemelerde bulundu: 13 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu. Kurulan çadırları, 1. Hudut Alayı ve hastanedeki yaralıları ziyaret eden Bakan Muş, Kilis'in diğer illere göre depremden daha az etkilendiğini belirtti.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 244 YARALI VAR

Civar illerden Kilis'e hastanelere yaralı geldiğini söyleyen Bakan Muş, "İlimizde 13 vefatımız, 244 yaralımız var. 80 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor, geri kalanlar taburcu edildi" dedi.

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Bakan Muş, Kilis'te incelemelerde bulundu: 13 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi yaralandı
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