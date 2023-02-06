BBP lideri Destici’den siyasi partilere çağrı: Hazine yardımını deprem bölgesine gönderin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AFAD genel merkezinde depreme ilişkin basın toplantıs düzenledi. "Acımız ve üzüntümüz büyük" diyen Destici, "Cumhurbaşkanımız açıkladı 2 binin üzerinde yıkılan bina var. Duamız ölü sayısının artmaması. Sayı ile net bir şey söylemek mümkün değil. Biz de ilk depremden itibaren arkadaşlarımızı süratle bölgeye yönlendirdik." şeklinde konuştu.

"SAHADA İNSAN ÜSTÜ ÇABA GÖSTERİLİYOR"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Destici, "Alperen Vakfımız bünyesinde Alp-kurt arama kurtarma 20 tim her timde 18-20 personelin bulunduğu ekipler bölgelere intikal ettiler. Arama kurtarma çalışmalarına başladılar. STK lar. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız sahada insan üstü çaba gösteriliyor. Arama ekipler can-siperhane çalışırken gıdadan enerjiye büyük çaba gayret var." ifadelerini kullandı.