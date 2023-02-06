BTK: Ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,4 şiddetindeki deprem sonrasında iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için deprem bölgesindeki vatandaşların hatlarına yüklemeler yapıldı.

"ÜCRETSİZ KONUŞMA, SMS VE İNTERNET TANIMLAMALARI YAPILDI"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medyadan yaptığı açıklamada Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"MOBİL VE SABİT HATLAR İLE SABİT İNTERNET HİZMETLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Ayrıca BTK, "Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlarda ücretsiz olarak kullanılabilir. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Deprem bölgesinden acı haberler peş peşe geliyor