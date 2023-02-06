İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çevre kirliliği cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Mezbahasının yetersiz kalması nedeniyle Mart 2019'da İhsaniye mahallesine yeni bir mezbaha yapmak için çalışma başlattı. Mezbahanın yapılacağı bölgenin yerleşim yerlerine çok yakın olması o süreçte vatandaşların tepkisine neden oldu.
VATANDAŞLAR DAVA AÇTI
O süreçte bölgede yaşayan vatandaşlar önce imza topladı ardından da Eylül 2021'de 22 mahalle muhtarı ile birlikte İdare Mahkemesine projenin iptali istemiyle dava açtı.
SOKAKLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından arıtma tesisi olmadan inşa edilen mezbahanın ön arıtma ünitesinde tıkanıklık meydana geldi. Bunun sonucu olarak mezbahadan taşan atıklar sokakları ve yolları adeta kan gölüne çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek tutanak tuttu. Ardından da akan kanın temizlenmesi için gerekli girişimlerde bulundu.
VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Sokaklara oluk oluk hayvan kanı akmasına neden olan olayın mezbaha atıklarının depolandığı tanklardaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi. Çevreyi kirleten hayvansal atıklardan ve etrafa yayılan pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar ise polis merkezine giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
293 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olay yerinde yapılan tespit ve tutulan tutanağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu'nun 20'ye J maddesi uyarınca 293 bin 188 lira para cezası kesti.
SOYER HİZMETE AÇMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi yapımına 2021 yılında başladığı mezbahayı 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir törenle hizmete sokmuştu. Son teknoloji ile çalıştığı belirtilen, 50 büyükbaş ile 100 küçükbaş hayvan kapasiteli kesimevinde arıtma tesisi olmaması çevre sakinlerinin de tepkisine neden olmuştu.