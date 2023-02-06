İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çevre kirliliği cezası

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Sokaklara oluk oluk hayvan kanı akmasına neden olan olayın mezbaha atıklarının depolandığı tanklardaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi. Çevreyi kirleten hayvansal atıklardan ve etrafa yayılan pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar ise polis merkezine giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

293 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olay yerinde yapılan tespit ve tutulan tutanağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu'nun 20'ye J maddesi uyarınca 293 bin 188 lira para cezası kesti.

SOYER HİZMETE AÇMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapımına 2021 yılında başladığı mezbahayı 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir törenle hizmete sokmuştu. Son teknoloji ile çalıştığı belirtilen, 50 büyükbaş ile 100 küçükbaş hayvan kapasiteli kesimevinde arıtma tesisi olmaması çevre sakinlerinin de tepkisine neden olmuştu.