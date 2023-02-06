Kahramanraş depreminin ardından tüm ülke seferber oldu: Sivas’ta yardım kampanyası başlatıldı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Vali Şimşek tarafından yapılan açıklamada; Vali Şimşek yaptığı açıklamada :"Haydi Sivas !

Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Belediyemiz ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Malzemeler, Yenişehir Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğümüzde toplanacaktır." ifadelerini kullandı.