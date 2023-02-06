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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:08

Kahramanraş depreminin ardından tüm ülke seferber oldu: Sivas’ta yardım kampanyası başlatıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara neden olan depremin hemen ardından Sivas’ta yardım kampanyası başlatıldı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Kahramanraş depreminin ardından tüm ülke seferber oldu: Sivas’ta yardım kampanyası başlatıldı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Vali Şimşek tarafından yapılan açıklamada; Vali Şimşek yaptığı açıklamada :"Haydi Sivas !

Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Belediyemiz ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Malzemeler, Yenişehir Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğümüzde toplanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kahramanraş depreminin ardından tüm ülke seferber oldu: Sivas’ta yardım kampanyası başlatıldı
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