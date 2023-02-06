Deprem bölgesine giden itfaiye aracı, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Antalya'dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nde kaza yaptı. Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan M.'nin kullandığı 07 ABB 146 plakalı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan D-400 Karayolu'na çıkan Mustafa Ö. idaresindeki 07 AYB 002 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.