Deprem sonrası panik yaratacak yanlış bilgi paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04:17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de deprem çok şiddetli hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

KÖTÜ NİYETLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTRUMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmaya başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amaçlı paylaşımda bulunan şahıslar hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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