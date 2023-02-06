Depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.