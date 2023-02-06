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Giriş Tarihi: 6.2.2023 19:50 Son Güncelleme: 6.2.2023 19:50

Depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat’a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Depremden etkilenen 10 ilde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edildi
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