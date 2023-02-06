Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda…10 ilde 14 bakan görevinin başında

BAKAN YANIK, "TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADAYIZ"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana'da 7 binanın yıkıldığını ve 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, " Öncelikle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin merkez üssü biliyorsunuz Pazarcık. Pazarcık Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık maalesef 10 ilimizde çok şiddetli hissedildi. Şu anda hemen depremin akabinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, devletimizin bütün kurumları çok hızlıca harekete geçtiler. Hızlıca koordine olup her bir ilimizde depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Sayın valilerimiz AFAD Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında ayni yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan malzemelerini de buralardan temin edeceğiz" dedi.