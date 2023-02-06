Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda…10 ilde 14 bakan görevinin başında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 14 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez denetimlerde bulundu. Kilis'te ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Hatay'da ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAKAN NEBATİ, ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ VE YARDIM MALZEMESİ SEVKİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hissedildiği illerden Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Nebati, Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, en hızlı çözümü üretmek için koordinasyon ve değerlendirme toplantılarını ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ DEPREME İLİŞKİN ADANA'DA AÇIKLAMA YAPTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var." dedi. Dönmez, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yaptığı açıklamada, olay anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla, yıkılan hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını söyledi.
BAKAN YANIK, "TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADAYIZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana'da 7 binanın yıkıldığını ve 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, " Öncelikle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin merkez üssü biliyorsunuz Pazarcık. Pazarcık Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık maalesef 10 ilimizde çok şiddetli hissedildi. Şu anda hemen depremin akabinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, devletimizin bütün kurumları çok hızlıca harekete geçtiler. Hızlıca koordine olup her bir ilimizde depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Sayın valilerimiz AFAD Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında ayni yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan malzemelerini de buralardan temin edeceğiz" dedi.
Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video
KESİNTİSİZ MESAİ
Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez denetimlerde bulundu. Kilis'te ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Hatay'da ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalarını sürdürüyor.
29 İLİN VALİSİ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ: İŞTE SORUMLU OLDUKLARI İLÇELER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi. İşte 29 valinin sorumlu olduğu ilçeler...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.
İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler: