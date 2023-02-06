Eğitim TIR’ları yavru vatanda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) "Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye Projesi" kapsamında Türkiye'den gönderilen eğitim ve öğretim materyallerini taşıyan 14 TIR, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı (KKTC) Gazimağusa Limanı'na ulaştı. kitap, akıllı tahta, kitaplık, sıra ve diğer eğitim malzemeleriyle yüklü tırların limana gelmesiyle basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağını belirterek, "Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var, bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır" diye konuştu. AA