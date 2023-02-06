Erzincan’dan deprem bölgesine yardım eli

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında deprem bölgelerindeki afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Makas, "Erzincan İl AFAD Müdürlüğü başta olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren tüm afet gruplarıyla beraber teyakkuza geçerek, ilimizden Malatya iline arama ve kurtarma ekibi olarak; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 3 araç ve 10 kişilik arama ve kurtarma teknisyeni, Erzincan Belediyesi'nden 1 araç ve 8 kişilik personel, 10 jandarma personeli ile birlikte 60 güvenlik korucusu, ACAR arama ve kurtarma ekibinden bir araç ve 15 gönüllü, AKUB'tan 15 gönüllü, İHH'dan 15 gönüllü, ANAGOLD Madencilik'ten 43 arama ve kurtarma ekibi ile 1 hidrolik kesme ve ayırma makinası yola çıkmıştır.

Hasar tespit çalışmaları için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden 5 ekip 15 Personel, DSİ 82. Şube Müdürlüğünden 1 adet ekskavatör ve 2 personel, 15 kişilik Psikososyal Destek Ekibi, enkaz kaldırma ekibi olarak 3 çekicili tır, 3 öncü araç, 3 ekskavatör ve 3 kamyon ile 1 su arasöz yola çıkmıştır.

Adıyaman iline arama ve kurtarma ekibi olarak 12 kişilik UMKE personeli, 9 kişilik 112 ekibi, 1 JAK Timi 13 jandarma personeli ve 2 A-K köpeği yola çıkmıştır.

Osmaniye iline Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığından 1 ikram aracı, 1 mobil aş evi, 4 personel, 15 kişilik psikososyal ekip yola çıkmıştır.

Kahramanmaraş iline Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gıda kontrolü ve hayvan sağlığı kontrolleri için 1 araç 5 personel, ARAS EDAŞ Erzincan İl Koordinatörlüğünden ise 2 araç 9 personel yola çıkmıştır.

Gaziantep iline Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığından 1 mobil aşevi ile 3 personel, DSİ 82. Şube Müdürlüğünden 1 adet ekskavatör ve 2 personel yola çıkmıştır.

Toplamda, 200 arama ve kurtarma personeli, 15 personeli ile 5 hasar tespit ekibi, 30 personeli ile 6 psikososyal ekibi, 13 araç ve 15 personeli ile 13 enkaz kaldırma ekibi, 5 personeli ile 1 gıda kontrol ekibi, 2 araç ve 9 personeli ile elektrik bakım ve onarım ekibi, 12 jandarma personeli ile 1 JAK timi ve 2 A-K Köpeği, aşevi ve ikram için 3 araç ve 7 personel ile yola çıkmıştır." dedi.

Erzincan AFAD il müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantının ardından afet gönüllüleri otobüslerle afet bölgesine uğurlandı.