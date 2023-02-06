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Giriş Tarihi: 6.2.2023

FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı

FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkındaki 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırılan firari S.A.'nın Gaziantep'te olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler S.A.'yı bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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FETÖ hükümlüsü, operasyonla yakalandı
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