İngiliz işçiler: Erdoğan halkını seven bir lider

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı işadamı Turgay Ayanoğlu, her sabah tekstil firmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için uyarlanan dombra şarkısını çalarak işe başlıyor. Londra'da görüştüğü herkese Erdoğan'ı ve liderliğini anlatan Ayanoğlu'nun İngiliz çalışanları ise tam bir Erdoğan hayranı. Dombra'yı ezbere söyleyen işçiler Erdoğan için; "O kimseden emir almayan ve halkını seven bir lider" diyor. İşte o işçilerin görüşleri;Erdoğan'ı daha önce de takip ediyordum. Kimseden emir almadan milletini ve halkını seven bir cumhurbaşkanı.Erdoğan dünyadaki en iyi cumhurbaşkanı. Keşke bizim de böyle bir cumhurbaşkanımız olsa.Halkını seven bir lider.Ben Arnvut kökenliyim. Erdoğan, Arnavut halkının da dostudur. Kendisine teşekkür ederim. Artık dünyada herkes onu konuşuyor.Erdoğan, halkının sevdiği güçlü bir lider.Erdoğan dünyada tanınan ve örnek gösterilen bir Cumhurbaşkanı. Onu tanımaktan mutluyum.Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA'nın katliamdan yüzlerce Türk'ü kurtaran komutanlardan Turgay Sami Hüdaverdi Ayanoğlu'nun oğlu olan Turgay Ayanoğlu ise "2023, Erdoğan liderliğinde Türkiye yılı olacak. AK Parti iktidarı ile Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı çok değişti. Erdoğan'ın güçlü duruşu Avrupa halkının takdirini kazandı. Gurur duyuyoruz" dedi.