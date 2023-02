İşte milletin aferini

6'lı masa ortaklarından Ali Babacan 'Avrupa bize Aferin diyecek' sözleriyle vaatlerini anlatmış, Meral Akşener İBB başkanıyla gittiği metro açılışında 'Böylesi Paris'te yok' diyerek batı hayranlığını ortaya koymuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin vizyon toplantısında ABD'li Jeremy Rifkin'i başdanışmanı olarak video konferansla okyanus ötesinden konuşturmuştu. Muhalefetin bu dışa bağımlı rezil siyasetini gittiği her ilde "İpleri emperyalist sömürgecilerin elinde", "Bize milletimizin 'Aferin'i yeter", "Bizim metromuz Paris'inkine benzemez", "Biz bu yolları ithal danışmanlarla yürümedik" sözleriyle eleştiren Başkan Erdoğan en son Aydın programında da milletiyle bir araya geldi. Toplu açılış törenine giderken yolu kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarca sık sık kesilen Erdoğan kentteki Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi'ni ziyaretinde de duygu dolu anlar yaşadı.Eski Türkiye günlerini, çekilen çileleri çok iyi bilen asırlık çınarlar Başkan Erdoğan'ı sevgiyle, şükranla, muıhabbetle kucakladı. Aymelek Derneği'nin emekli öğretmen olan 72 yaşındaki başkanı Yurdagül Altınbaş, "Cumhurbaşkanımız yaşlıları çok seviyor. Ziyaret sırasında çok duygulandı. Yaşlılarımız da karşılarında Cumhurbaşkanımızı görünce ağladılar. Yaşlılarımız için çok büyük moral oldu. Aydın'da bu 3 yaşlı bakım merkezlerinde 806 kişi gönüllü olarak bakanlık ile birlikte çalışıyoruz. Çok mutlu olduk" dedi. İşte "Ne hükümetler gördük böyle hizmet görmedik" diyen bakımevi sakinlerinin ziyaret sonrası SABAH'a anlattıkları;Kaç seçim, kaç hükümet gördüm. AK Parti, Türkiye'ye sağlıkta çağ atlattı. Evde bakım hizmeti geldi. Ömrümüz hastane, ilaç kuyruklarında geçti.Ne hükümetler gördüm böyle hizmet görmedim. Cumhurbaşkanımı gördüm, ölsem de gam yemem.Ömrümüz hastane kuyruklarında geçti. Şimdi o dönemden eser kalmadı. Çok beğeniyoruz.Cumhurbaşkanımız sayesinde yaşlılara gösterilen ilgi alaka, değer arttı. Hizmetlerin hepsi çok iyi.Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Yıldız, gittiği her ortamda "Oğlum gibi seviyorum" dediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle görmek istediğini söylüyorduç AK Partili gençlerin konuyu iletmesi üzerine Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Fatma nineyi de Ankara'ya götürdü.AK Parti grup toplantısı öncesi çok sevdiği Başkan Erdoğan ile buluşan Fatma Ninenin mutluluğu gözlerine yansıdı. Fatma nine, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve bakanlarla da görüşerek hatıra fotoğrafları çektirdi.SABAH