Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Valiliğinden uyarı: Şebeke suyu içmeyin
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:48 Son Güncelleme: 6.2.2023 11:52

Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Valiliğinden uyarı: Şebeke suyu içmeyin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremden etkilenen Malatya'da Valilikten önemli bir uyarı geldi. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gündüzbey Pınarbaşı Kaptajı'nden içme suyu alan bölgedeki vatandaşların, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunu içmemeleri gerektiğini bildirdi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Valiliğinden uyarı: Şebeke suyu içmeyin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. Depremden etkilenen Malatya'da Valilikten önemli bir uyarı geldi. Malatya Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gündüzbey Pınarbaşı Kaptajı'nden içme suyu alan bölgedeki vatandaşların, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunu içmemeleri gerektiğini bildirdi.

Valiliğin, açıklaması şöyle: "Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir."

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Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Valiliğinden uyarı: Şebeke suyu içmeyin
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