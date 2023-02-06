Kahramanmaraş depreminin ardından milyonlar sosyal medyada tek yürek oldu! Yardım haykırışları paylaşıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 şiddetindeki deprem doğu ve güneydoğuda 10 ili etkiledi. 7 kilometre derinlikte olan 7,4 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler de devam etti. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bakanlar koordineli çalışmaya başladı.

İHBAR YAĞDI!

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu şunları söyledi: "Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir."

SOSYAL MEDYADA YARDIM İSTEDİLER!

7,4 şiddetindeki depremin ardından enkaz altında kalan kimi vatandaşlar ise sosyal medya platformlarından yardım çığlıklarını paylaştı. Sosyal medya platformu Twitter'dan daha fazla paylaşım yapılırken, "enkaz altındayım, adresim şu" denilerek yüzlerce yardım talebi oldu.

DUVARI KALDIRIP KENDİSİ VE KARDEŞİNİ KURTARDI, AİLESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ!

Onlardan biri ise Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşayan ve Twitter'dan adresini paylaşan Muzaffer Bilsin isimli genç oldu. Bilsin Twitter hesabından "Kahramanmaraş Pazarcık 1 no.lu Sağlık Ocağı karşısı Eren Market yanı Osoy Apartmanı. Kimse gelmiyor, acil yardım aileme ulaşamıyorum. Lütfen acil yardım ailem ile enkazın altındayım, ailemden haber alamıyorum ve binadan çıkamıyorum. Lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımından birkaç saat sonra ise "Ben üzerimdeki duvarı kaldırdım ve kardeşimi de kurtardım, üzerimize duvar yıkılmıştı ama ailem içeride hala ses yok, yetkili kimse gelmedi" diyerek ailesi için yardım istedi.

MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI: "BENİ KURTARIN"

Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından deprem sonrası bir paylaşım yaparak "Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem" ifadelerini kullandı. Hatay'da depreme yakalanana ve enkaz altında kalan Aysel isimli vatandaş, Levent'in bu paylaşımının altına "Beni kurtarın" diyerek enkaz altında olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı. Adresinin sorulması üzerine Aysel ise "Hatay Antakya şehit özen karakolu karşısı. Enkaz altındayım. Yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı. Levent ise Aysel'e "Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et. Hatay Ahbap yolda" dedi. Bu yazışma sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

ENKAZ ALTINDA VİDEO ÇEKTİ, HAYKIRDI

Mehmet Erol isimli vatandaş ise enkaz altında çektiğini video kaydını sosyal medyada paylaştı. Adresini paylaşan Erol, "Çıkamıyorum hiçbir şekilde. Alitaşı Mahallesi 1203 Sokak No 3 Adıyaman/Merkez Yapıcılar Ekmek yanı Elit Güzellik Merkezi üstü. Yardım edin" dedikten sonra "Ölürsem hakkınızı helal edin, benim size varsa hakkım helal olsun" diyerek herkesten helallik istedi. Bu video kaydı da Twitter'dan paylaşılarak yardım çığlığı yayıldı.

DİĞER VATANDAŞLAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan ve sosyal medyadan adresleri yazan vatandaşların bu çağrılarını yetkililere ulaştırmak için diğer vatandaşlarda paylaşımlar yaptı. Ayrıca sosyal medya dışında WhatsApp, SMS yollarıyla enkaz altındaki vatandaşlar bulunduğu adresi yazıp nerede olduğu bilgisini paylaşarak yardım istedi. Türkiye'nin dört bir yanından yetkililer ise afet bölgesindekilere yardım için ekipleri seferber etmiş durumda.

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