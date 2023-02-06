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Giriş Tarihi: 6.2.2023 17:06

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğündeki depremde 4 apartman tamamen çöktü

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yıkım büyük oldu. Çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü. Vatandaşlar toplanma alanlarında yaktıkları ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğündeki depremde 4 apartman tamamen çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğündeki depremde evleri kullanılmaz hale gelen Ahmet Can ve annesi kaldırımda yaktıkları ateş etrafında yorganlara sarılarak beklediler. Pazarcık'ta gece uyurken depreme biranda yakalandıklarını belirten Ahmet Can "Depremle birlikte uyandım yataktan dahi kalkamadım. Annemle birlikte kendimizi zor dışarı attık. Artık Pazarcık diye bir şey kalmadı. Sabaha kadar yüzlerce ambulans yaralı taşıdı. Şuanda enkazdan çıkarılamayan çok sayıda kişi var. Arama kurtarma ekip sayılarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.

MİNİK EYMEN'İN İLK SÖZÜ 'ANNEM NEREDE?' OLDU

Enkazlarda arama yapan ekipler 8 saat sonra 7 yaşındaki minik Eymen'e ulaştı. Eymen'in mucize kurtuluşu sevinç gözyaşlarına boğdu. Sedyeyle ambulansa taşınan minik Eymen'in ilk sözü ise annem nerede oldu. Ekipler minik Eymen'i ambulansa teslim ettikten sonra annesi babası ve kardeşini kurtarmak için enkazda aramalara devam etti.

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Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğündeki depremde 4 apartman tamamen çöktü
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