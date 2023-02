Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem Erzincan’da da hissedildi

AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde yerin 7 kilometre altında deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen deprem birçok çevre ilde olduğu gibi Erzincan'da da hissedildi. Deprem sonrası Erzincanlı vatandaşlar sokağa çıktı. Yaşanan deprem sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve ilimiz ile birlikte birçok ilde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Erzincan ilimizde yapılan ilk belirlemelerde ve saha taramalarında, an itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da şu ana kadar ilgili kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

