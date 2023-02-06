Kastamonu Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Depremden etkilenen illerin belediye başkanları ve Valilerini telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, "Bölgeye gönderilmek üzere hızla Sosyal Marketimiz üzerinden yardım kolileri hazırladık. Hızla yardımları göndereceğiz. Bende bölgeye gideceğim. Böyle günlerde dayanışmanın yoğun olması gerek. Birliğin beraberliğin yoğun olması lazım. Paylaşmanın yoğun olması lazım. İnşallah bununda üstesinden geleceğiz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem afeti sonrası başlatılan yardım kampanyasının toplanma merkezi olan Belediye Sosyal Market Vakfı'nda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerinin de yer aldığı incelemenin ardından açıklama yapan Başkan Vidinlioğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilde de hissedilen 7.7 şiddetinde deprem sonrası Kastamonu Belediyesi tarafından bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatı ile yardım kampanyası başlatıldı. Önceki gece gerçekleşen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen deprem bölgede büyük bir yıkıma sebep olurken çok sayıda vatandaşımız da hayatını kaybetti. Binlerce yıkılan binanın ve bir o kadar da yaralının olduğu bölge için başlatılan kampanya ile ilgili olarak konuşan Başkan Vidinlioğlu ise; "Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyamızı başlattık. Üzülerek takip ediyoruz ki çok sayıda can kaybımız var. Temennimiz sayının artmaması. Bizim için şimdi gün, birlik olma günü. Bölgede yaraların hızla sarılabilmesi adına, ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşabilmek için yardım kampanyamızı başlattık. Biz her zorlukta olduğu gibi inşallah bunda da Allah'ın izniyle yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde saracağız. Kampanyamız kapsamında teçhizat-tekstil malzemesi, gıda kolisi ve hijyen kolisi olmak üzere hemşehrilerimizin yardımlarını belediyemiz Sosyal Market Vakfı'nda toplayacağız. Hemşehrilerimiz 08.30-19.00 saatleri arasında yardımlarını eski sanayi sitesi içerisinde bulunan sosyal marketimize bırakabilirler. Bizler de buradan bu yardımları hızlı bir şekilde bölgeye sevk edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

"DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZİN BELEDİYE BAŞKANLARINI VE VALİLERİNİ ARADIM"

Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen ve hala artçıları devam eden bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Sabah saatlerinden itibaren depremden etkilenen illerimizin belediye başkanları ve valileriyle görüşmeye çalıştım. Ulaşabildiğim başkan ve valilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettim ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttim.

1 ARAMA KURTARMA ARACI, 1 İTFAİYE ARACI VE 20 PERSONELİMİZ YOLA ÇIKTI

Bugün itibariyle tüm ekipmanlarımızı hazırladık. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Semih Yalçın ile görüştüm. Ekibimizin hazır olduğunu ihtiyaç halinde bölgeye hızla sevk edilebileceğini söyledim. Haber bekliyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Şuanda 6 arama kurtarma personeli, 1 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 14 kişilik destek hizmetleri ekibi deprem bölgesi için yola çıktı.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIK

Bölgeye yardım için ise ilk etapta Sosyal Markette olan malzemelerimizi hızla yükledik. Eksikliklerin giderilmesi için hem valiliğimiz hem de belediyemiz bir kampanya başlattı. Biz birlikte Türkiye'yiz. Yaralarımızı birlikte sararız. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Kalanlarımıza acil şifalar diliyorum.

BENDE BÖLGEYE GİDECEĞİM

Bende yarın veya bir sonraki gün bölgeye geçeceğim. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmayı çok istiyorum. Böyle günlerde dayanışmanın yoğun olması gerek. Birliğin beraberliğin yoğun olması lazım. Paylaşmanın yoğun olması lazım. İnşallah bununda üstesinden geleceğiz." dedi.

HİÇ KULLANILMAMIŞ ÜRÜNLER TESLİM EDİLECEK

Kastamonu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası için ısıtıcı haricinde getirilecek tüm ürünlerin hiç kullanılmamış, sıfır ürünler olması gerekiyor. Ayrıca yardım malzemeleri sınıflarına göre ayrı ayrı kolilere konularak teslim edilecek. İhtiyaç duyulan malzemeler ise şu şekilde:

Teçhizat-Tekstil; battaniye, ısıtıcı, iç giyim, bere, eldiven, kazak, kaban, mont, bot.

Gıda kolisi; mercimek, nohut, şeker, un, sıvı yağ, pirinç, bisküvi, çocuk maması.

Hijyen Kolisi; sıvı sabun, toz deterjan, hijyenik ped, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, kağıt havlu.