Kastamonu’dan 81 sağlık görevlisi deprem bölgesinde görevlendirildi

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Kastamonu UMKE ekibinden 5 ambulans, 1 adet dört yataklı ambulans, 2 lojistik aracı, 3 UMKE aracı, 1 kamyon toplamda 21 araç olmak üzere 81 personel bölgeye hareket etti.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE personeli ile araç desteğinin yanı sıra; 250 adet battaniye, 15 çadır, 1 adet 70 kW jeneratör, 1 adet 7,5 kW jeneratör yönlendirildi.