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Giriş Tarihi: 6.2.2023 19:16

Kastamonu’dan 81 sağlık görevlisi deprem bölgesinde görevlendirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu’dan arama-kurtarma ekibi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’dan 81 sağlık görevlisi deprem bölgesinde görevlendirildi

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Kastamonu UMKE ekibinden 5 ambulans, 1 adet dört yataklı ambulans, 2 lojistik aracı, 3 UMKE aracı, 1 kamyon toplamda 21 araç olmak üzere 81 personel bölgeye hareket etti.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE personeli ile araç desteğinin yanı sıra; 250 adet battaniye, 15 çadır, 1 adet 70 kW jeneratör, 1 adet 7,5 kW jeneratör yönlendirildi.

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Kastamonu’dan 81 sağlık görevlisi deprem bölgesinde görevlendirildi
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