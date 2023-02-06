Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta deprem: Kilis Valiliğinden açıklama geldi
Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:46

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta deprem: Kilis Valiliğinden açıklama geldi

Son dakika haberi: Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika haberi: Kahramanmaraş’ta deprem: Kilis Valiliğinden açıklama geldi

Son dakika haberi: Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."

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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta deprem: Kilis Valiliğinden açıklama geldi
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