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Giriş Tarihi: 7.2.2023 03:01

KKTC'den insani yardım taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri birlikler, çeşitli kamu kurum kuruluşları ve vatandaşlarca verilen ilaç, serum, gıda, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, çadır ve diğer malzemeleri taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti

AA
KKTC’den insani yardım taşıyan 2 gemi Türkiye’ye hareket etti

Gönyeli, Girne ve Çatalköy belediyelerince hazırlanan yardım malzemeleri belediye başkanlarının nezaretinde Girne Limanı'na getirilerek gemiye yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan gemi, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Gazimağusa Başkonsolosluğu ve 4'üncü Piyade Alay Komutanlığı desteği ile toplanan yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklenerek Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e gönderildi.

Yetkililer KKTC'den 2 gemiyle 200 tona yakın insani yardımın ilk etapta Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

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KKTC'den insani yardım taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti
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