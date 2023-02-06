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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:17

Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi

Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.

DHA
Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.

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Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi
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