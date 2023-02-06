Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından 7.6'lık yeni bir deprem daha! Ölü sayısı artıyor