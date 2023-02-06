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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:08

MHP, deprem bölgesine heyet gönderiyor

MHP'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında heyet görevlendirildi.

İHA
MHP, deprem bölgesine heyet gönderiyor

MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği belirtilerek, "Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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MHP, deprem bölgesine heyet gönderiyor
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