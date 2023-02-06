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Giriş Tarihi: 6.2.2023 21:31

MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

AA
MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul’a getiriyor

MSB, "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız, yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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MSB, depremden yaralı kurtarılanları ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriyor
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