MSB’den Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sabah saatlerinde meydan gelen depremler nedeniyle deprem bölgelerine sağlık personelleri ve 2 adet askeri ambulans uçağının yola çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askeri Ambulans uçağımız ile Ankara'dan bölgeye hareket etti."