Haberler Gündem Haberleri MSB'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:46

MSB'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sabah saatlerinde meydana gelen depremler nedeniyle Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinin etkilendiği ve alana sağlık personeli ve 2 adet askeri ambulans uçağın sevk edildiğini açıkladı.

AA
MSB’den Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sabah saatlerinde meydan gelen depremler nedeniyle deprem bölgelerine sağlık personelleri ve 2 adet askeri ambulans uçağının yola çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askeri Ambulans uçağımız ile Ankara'dan bölgeye hareket etti."

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA