Pensilvanya’ya ümit PKK’ya açık çek verdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Tekirdağ'da düzenlenen 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslendi. CHP'nin başını çektiği Altılı Masa'ya sert eleştiriler yönelten Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir.Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir.9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları, tek kelimeyle rezalettir. ABD'nin Boğaz'a demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Sandık vakti yaklaştıkça husumet kuşatması sertleşmektedir. ABD öncü rol oynamış, kuklaları hareke geçmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesedir. Konsoloslukların kapatılması hiçbir kitaba sığmaz.(Altılı Masa) Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır.Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır.Zillet ittifakı adaysız şekilde siyaset arenasında dolaşıyor. Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür.Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Kılıçdaroğlu "13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız" derken, İP'in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP, CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların birbirlerinden daha haberleri yoktur. Açıkça görülüyor ki, Altılı Masa ortadan çatlamıştır.