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Giriş Tarihi: 6.2.2023 07:27

Sağlık Bakanı Koca: “Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, “Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

İHA
Sağlık Bakanı Koca: “Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanı Koca: “Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz”
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