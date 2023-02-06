Son dakika! Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş’taki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının 9 bin personel ile sürdürüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 385 kişinin yaralandığını ifade etti.
"9 BİN PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTE"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Deprem merkezine yakın illerde de küçük hasarlar meydana geldi. 10 vali daha görevlendirildi. AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermiştir. Afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.
Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Dışarıdan katılanlarla bu syaı sürekli artmaktadır. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma çalışmaları sürmektedir.
Depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık.
"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"
912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır.
Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür."