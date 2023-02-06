Son dakika! Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş’taki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının 9 bin personel ile sürdürüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 385 kişinin yaralandığını ifade etti.