Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 6.2.2023 18:28 Son Güncelleme: 6.2.2023 18:32

SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem fırsatçılarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA SORUŞTURMA

Yaklaşık 9 saat arayla Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde bin 498 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından alçak fırsatçılar, depremden etkilenen vatandaşlar için hayati önem taşıyan battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarını artırdı. AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmaları ise bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığına dair ihbarlar gelmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Başsavcılık, söz konusu fırsatçılar hakkında 'Fiyatları etkileme' ve 'Mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından soruşturma başlatarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı
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