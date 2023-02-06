SON DAKİKA | Depremi fırsat bilen firmalar hakkında soruşturma başlatıldı

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA SORUŞTURMA

Yaklaşık 9 saat arayla Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde bin 498 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından alçak fırsatçılar, depremden etkilenen vatandaşlar için hayati önem taşıyan battaniye başta olmak üzere bir çok eşyanın fiyatlarını artırdı. AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmaları ise bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığına dair ihbarlar gelmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.