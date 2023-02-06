Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: EGM'den deprem açıklaması: Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan vatandaşlar için ekipler kuruldu
Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:39 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:55

SON DAKİKA: EGM'den deprem açıklaması: Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan vatandaşlar için ekipler kuruldu

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, provokatif paylaşım yapan hesapların tespit edildiği bildirilirken, yardım isteyen vatandaşlar için de koordinasyon kurulu kurulduğu duyuruldu.

SON DAKİKA: EGM’den deprem açıklaması: Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan vatandaşlar için ekipler kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yardım isteyenler için koordinasyon kurulu kurulduğunu duyurud. Ayrıca, provokatif paylaşımlar yapanlar ile ilgili de tespit çalışmaları sürüyor.

EGM'DEN AÇIKLAMA VAR

EGM'den deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir

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SON DAKİKA: EGM'den deprem açıklaması: Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan vatandaşlar için ekipler kuruldu
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