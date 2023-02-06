Haberler Gündem Haberleri Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan deprem bölgesine akaryakıt ikmali açıklaması
Giriş Tarihi: 6.2.2023 19:16 Son Güncelleme: 6.2.2023 19:24

Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan deprem bölgesine akaryakıt ikmali açıklaması

Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

DHA
Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan deprem bölgesine akaryakıt ikmali açıklaması

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt teminine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan deprem bölgesine akaryakıt ikmali açıklaması
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