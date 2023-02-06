SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, 7,4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da yağmur bekleniyor.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.

Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.