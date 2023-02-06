Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi
Giriş Tarihi: 6.2.2023 10:03

Son dakika: Kahramanmaraş depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: Kahramanmaraş depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Deprem bölgesinden acı haberler: Ölü sayısı artıyor

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Son dakika: Kahramanmaraş depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi
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