SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Bölgede internet kapasitesi artırıldı

Son dakika haberi: Deprem Risk Azaltma Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgede yolların açık kalmasının çok önemli olduğunu kaydederek, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiklerini, vatandaşların araçlarını kullanmadan toplanma alanlarına gitmelerini söyledi.

GSM hatları açıldığı ve kullanılır durumda olduğunu ifade eden Tatar, internet kapasitesinin bölgede artırıldığını belirterek, vatandaşları hasarlı binalara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal medyada yanlış bilgilerin yayıldığını, resmî açıklamaya itibar edilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, "Çok sayıda hasarlı binamız olduğunu biliyoruz, bu hasarlı binalardan uzak dursun yıkıcı artçı sarsıntılar da meydana geliyor 3 tanesi 6 ve üzerinde 8'i 5 ve üzeri olarak ölçüldü. Deprem Suriye, Irak ve Mısır'da da hissedildi" dedi.

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