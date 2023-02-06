SON DAKİKA | Kahrmanmaraş’taki depremin ardından uzman isim uyardı! Denizlerdeki dalga yüksekliği...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı. 7.4 büyüklüğünde bir deprem ile karşı karşıya olduğumuzu ve depremin 17 Ağustos 1999 depreminden sonraki en büyük deprem olduğunu söyleyen Özener, "Öncelikle bugün yerel saatle 04.17'de meydana gelen Gaziantep- Kahramanmaraş il sınırlarına yakın bir yerde meydana gelen 7.4 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıyayız. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu deprem 17 Ağustos 1999'daki depreme eşit bir deprem. Bu coğrafyada 17 Ağustos depreminden sonra gördüğümüz en büyük deprem. Kahramanmaraş- Gaziantep il sınırları arasından olan bir deprem ve 10 tane ilde etkili olan sınırlarımızı aşıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'de de hissedilen bir deprem. Çok şiddetli hissedilen bir deprem. Yıkıma ve can- mal kaybına neden olan bir deprem" dedi.